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بر الشرقية تدرب 22 فتاة على آليات المونتاج

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو القعدة / 1440 هـ      16 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام ـــ حمود الزهراني

تواصل 22 فتاة من أفراد الأسر المستفيدة من جمعية البر في الشرقية التدريب على آليات المونتاج والأفلام الوثائقية والبرامج المهارية والحرفية وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب بمقر الجمعية في الدمام.

وقال الأمين العام للجمعية، سمير العفيصان إن الدورة بمثابة النسخة الثانية لملتقى رائدات البر، موضحا أن الملتقى قدمته متطوعات سوف يعملن لمدة 100 ساعة تطوعية لتقديم 10 برامج تدريبية تستمر لمدة 3 أسابيع، تتضمن برامج المونتاج والأفلام الوثائقية والإلقاء والكتابة الروائية والحرف اليدوية الشعبية ومهارات تزيين الحلويات وفن الإتكيت والتمكين نحو سوق العمل.

وأضاف أن الملتقى يستهدف فتيات الأسر المستفيدة من الجمعية ممن تتراوح أعمارهن بين 18 وحتى 24 عاماً مؤكدا أن البرامج التدريبية المقدمة لهذه الفئات العمرية جاءت بناء على دراسة لاهتماماتهن ورغباتهن.

وقالت الدكتورة فاطمة البخيت مديرة الفرع النسائي بالجمعية أن الملتقى هذا العام شهد زيادة في عدد الفتيات المشاركات، وبينت أن هناك عددا من الفتيات الملتحقات بالملتقى العام الماضي تم توظيفهن وتدريبهن بالملتقى.

صحيفة البلاد

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