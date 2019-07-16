الرياضة

الزمالك ينجح في الحصول على اللاعب..

الهلال يخسر محترفه لصالح الزمالك المصري

محمد ابو الوفاaccess_time13 / ذو القعدة / 1440 هـ      16 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
الهلال

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، إنه حصل على توقيع مهاجم الهلال أشرف بن شرقي.

فخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور” المصرية، قال منصور إن أشرف بن شرقي وقع على عقود الانضمام إلى الزمالك بالفعل.

وحسبما أفاد منصور، فإن اللاعب الدولي المغربي سيكون لاعبًا في صفوف الزمالك لمدة 3 سنوات.

ونجح النادي القاهري في نيل خدمات نجم الهلال بعد جلسات مطولة مع ممثلي اللاعب في المغرب.

ومن المنتظر أن يطير بن شرقي إلى القاهرة في الأربعاء لإنهاء إجراءات انتقاله إلى نادي الزمالك.

وانتقل اللاعب إلى صفوف الزعيم بعدما توج بدوري أبطال إفريقيا رفقة الوداد البيضاوي عام 2017 وتقديمه لمستويات طيبة.

ونشط بن شرقي معارًا من الهلال إلى فريق لانس الفرنسي الموسم الماضي، وشارك في 24 مباراة وأحرز 3 أهداف

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