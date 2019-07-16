المحليات

“الغذاء والدواء” تدشن برامجها للحجاج بـ9 لغات

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو القعدة / 1440 هـ      16 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ــ البلاد

دشنت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملتها وبرامجها التوعوية لحج عام 1440هـ، بتقديم طرق سلامة الأغذية ومأمونية الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية لحجاج بيت الله الحرام بتسع لغات، في كلٍ من قطار الحرمين، وصالات قدوم الحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وحافلات نقل الحجاج، إضافة إلى توعية العاملين في منشآت الإعاشة.

وبدأ منسوبو الهيئة بتقديم النصائح اللازمة للتعامل الآمن والسليم مع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية للمسافرين عبر قطار الحرمين، وصالات قدوم الحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. وتقدم الهيئة المعلومات والنصائح التوعوية لضيوف الرحمن باللغة العربية، الانجليزية، الفرنسية، الأوردية، الهندية، البنغالية، المالاوية (الماليزية)، البهاسية (الاندونيسية)، والتركية، على متن رحلات قطار الحرمين، إضافة إلى الجناح التوعوي بصالات قدوم الحجاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

صحيفة البلاد

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