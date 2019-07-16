البلاد : متابعات

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، أن المجلس قرر السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة ، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها –كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة .

وأشار إلى أن المجلس قرر كذلك نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (مهرجان الجنادرية) ، من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة .