الجامعة العربية تؤكد أهمية دور الإعلام العربي في التصدي للإرهاب

القاهرة : البلاد

أكدت جامعة الدول العربية أهمية دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب؛ نظرًا لما يشكله الإرهاب من خطر جسيم على استقرار وأمن الدول العربية الأعضاء بالجامعة.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة السفير بدر الدين علالي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت اليوم برئاسة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة : إن جدول أعمال الدورة يتضمن بندًا حول دور الإعلام العربي في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، داعيًا وسائل الإعلام العربية إلى القيام بدور أكثر إيجابية وفعالية من أجل مساندة ودعم القضايا العربية وتعزيز العمل الإعلامي العربي.

وأشار إلى أن مضمون جدول أعمال هذه الدورة يعكس انشغالات المنطقة العربية وخططها الإعلامية، موضحًا أنه يأتي في مقدمة البنود المدرجة عليه بند القضية الفلسطينية وهو بند دائم على جدول الأعمال كونها القضية المحورية والأساسية لجامعة الدول العربية، وتندرج تحت هذا البند الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبين أن الخطة تهدف إلى توظيف الإعلام العربي لحشد الرأي العام الدولي لدعم قضية فلسطين والحفاظ على المركز القانوني للقدس، بالإضافة إلى البنود الدائمة الأخرى كبند خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، والتي تكمن أهميتها في مناصرة القضية الفلسطينية لدى الغرب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.

ولفت إلى أن الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي ليوم الإعلام العربي ستكون تحت شعار “القدس في عيون الإعلام”، مؤكدًا أهمية البند الخاص بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، والتي تقود إلى تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام في إطار تنفيذ الأهداف التنمية السبعة عشر.

وقال: إن من أهم النتائج المرتقبة لهذه الدورة اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي، وهو ثمرة عمل دؤوب وجود حثيث من كافة الجهات الإعلامية في الدول الأعضاء.

وأوضح أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة البند الخاص بالإستراتيجية الإعلامية العربية وغيرها من البنود والموضوعات المهمة، مشددًا على أن الأمانة العامة للجامعة العربية لم تتوانى عن بذل كل الجهود من أجل تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الدورة (49) لمجلس وزراء الإعلام العرب.

حضر أعمال الجلسة الافتتاحية المشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبد القادر الغامدي، ومدير إدارة العمليات الإعلامية مسؤول ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام تركي بن مرزوق العمري.