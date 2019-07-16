استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حظر التنقل خارج نطاق مكة وجدة والمدينة

البلاد : متابعات

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة .

وجاء في قرار المجلس أنه بعد الاطلاع على خطة التنفيذ المحدثة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (137 / 37) وتاريخ 18 / 8 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 42) وتاريخ 18 / 10 / 1404هـ .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .