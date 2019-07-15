مبادرة طريق مكة تختصر إجراءات رحلة العمر في دقائق

جدة ـ البلاد

بوجوه تغمرها السعادة والطمأنينة عبر حجاج مبادرة طريق مكة من دول باكستان، وإندونيسيا، وبنجلاديش، وماليزيا الذين وصلوا للمملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ، عن سعادتهم بتنفيذ هذه المبادرة في بلادهم، وبمستوى جودة الخدمات التي قدمت لهم في مطارات إسلام أباد، وماليزيا، وسكارنوا هاتا بجاكرتا، وشاه جلال في دكا حيث اختصرت الزمن في دقائق معدودة.

وأعرب الحجاج عن خالص شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – نظير اهتمامهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وقال الحاج محمد سرولا من ماليزيا : لقد وجدنا حفاوة كبيرة من المسئولين السعوديين الذي كان له الأثر الكبير في نفوسنا وهو في الحقيقة من واقع ما نلمسه من حب وتقدير من المملكة العربية السعودية لجميع المسلمين إلى جانب ما وجدناه من سهولة في إنهاء الإجراءات قبيل مغادرتنا بلادنا ضمن مبادة طريق مكة التي أطلقتها المملكة في أربع دول حتى الآن.

أما الحاج رهيزان عبدالرحمن من باكستان فقد ابتهل لله عز وجل بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لما يقدمانه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة ومنها تسهيل رحلة مناسك الحج عبر مبادرة طريق مكة التي سهلت الكثير من إجراءات السفر من المطار بطريقة منظمة وسلسة والوصول إلى الأراضي المقدسة دون الحاجة إلى المرور بعمليات أخرى في المملكة حتى الوصول إلى الإسكان الخاص بالحجاج.

بدوره عبر الحاج عزيزدان من بنجلاديش عن سعادته بما شاهده من راحة في تسريع دخولهم إلى صالة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة واستقبالهم بالهدايا والورود.