الكويت تسلم مصر عناصر الخلية الإرهابية الإخوانية

البلاد : متابعات

أكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت سلمت إلى السلطات المصرية عناصر الخلية الإخوانية التي تم كشفها مؤخراً.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية قوله في وقت متأخر أمس الأحد، إن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية إن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية.

وأعرب الجار الله في تصريح للصحفيين عن “الأسف” لتواجد مطلوبين للقضاء المصري على أرض بلاده، مشيرا إلى أن “الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن”.

ولفت نائب وزير الخارجية الكويتي إلى أن “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي – المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح، وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ”.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت عن ضبط الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، تضم 8 أشخاص سبق وأن صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.