السويكت يحسم مصير حمد الله

قال الرئيس الجديد لنادي النصر، صفوان السويكت ، إن المحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله لن يرحل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

ففي مقابلة مع صحيفة “الاقتصادية”، قال السويكت إنه سيعمل على تدعيم الصفوف والمحافظة على أبرز اللاعبين، لمواصلة حصد البطولات..

“سنواصل الحفاظ على مكتسبات هذا الكيان، وسنسعى إلى توفير المتطلبات الفنية ودراستها والعمل على التدعيم لزيادة قوة المنظومة”، كان هذا رد الرئيس صفوان السويكت حول مسألة مستقبل عبد الرزاق حمد الله.

وأضاف رئيس النصر الذي حصد 99% من الأصوات في الانتخابات.. “سيبدأ العمل الرسمي عقب انتهاء مرحة الطعون والاعتماد من قبل هيئة الرياضة”.

وأردف السويكت “سنتعاون مع الجهاز الفني من أجل دراسة احتياجات الفريق، وسنوفر المطلوب لمواصلة النجاح وتحقيق البطولات”.

وأبهر حمد الله الجميع خلال الموسم الماضي مع النصر، إذ توج هدافًا لدوي المحترفين برقم قياسي غير مسبوق (34 هدفًا).

وتلقى النجم المغربي على إثره العديد من عروض الاحتراف في فرنسا وإيطاليا، ويتبقى له عامين في عقده مع النصر.