السبب الحقيقي لغياب حمد الله عن معكسر النصر

لا يزال مستقبل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مجهولًا مع ناديه النصر خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، وفد إلى العالمي طليعة الموسم الماضي وأنهاه هدّافًا لدوري المحترفين برقم قياسي (34 هدفًا).

التقارير تشير إلى رغبة حمد الله في مغادرة النصر وقبول العروض التي انهالت عليه من الدوريات الأوروبية، كالفرنسي والإيطالي.

واستدلت تلك التقارير على تأخر اللاعب في الالتحاق بمعسكر النصر، رغم عدم خوضه منافسات كأس إفريقيا مع منتخب بلاده.

كما قالت إن رحيل الرئيس السابق للعالمي، سعود آل سويلم، كان بمثابة نهاية العلاقة بين اللاعب والنصر لما جمعتهما من علاقة قوية.

حيث كتب اللاعب جملة شكر إلى رئيسه السابق عبر الإنترنت.. ” “لقد كنت لنا أخا قبل أن تكون رئيسنا، شكرا من القلب لرجل أسعد الأمة النصراوية، ولك كل الحب و التقدير”.

بيد أن الإعلامي عبد العزيز المريسل كان له رأي آخر، وقال إن عدم انضمام اللاعب إلى معسكر النصر، وغموض مستقبله، يرجع إلى سبب صحي، في تصريحات إلى فضائية “الرياضية 24”.

وقال المريسل إن حمد الله يعاني من إصابة مرضية ليست مرتبطة بكرة القدم، وهي السبب الأساسي في كل ما يحدث.