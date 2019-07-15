إجراء 10عمليات لإزالة الغضروف في«المدينة الطبية»

جدة ــــ مهند قحطان

نجحت مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة باستخدام تقنية جديدة تمثلت في عملية ازالة الغضروف القطني وتوسيع القنوات العصبية المركزية بتقنية المنظار ولأول، حيث تم إجراء 10 عمليات تكللت بالنجاح. وأوضح استشاري جراحة العمود الفقري والمشرف على هذه التقنية الدكتور ايمن رضا طيب بأن تقنية المنظار ليست حديثة العهد حيث أنه يعمل بها عالميا منذ أكثر من ثلاثين سنة وهي في تطور مستمر ومتوفرة بأشكال مختلفة تستخدم على حسب نوع المشكلة الضاغطة على الاعصاب مما تتيح نهجا جديدا للتداخل الجراحي بأقل قدر ممكن من الشق الجراحي من اجل تنفيذ اجراءات تخفيف الضغط الناتجة عن الغضروف أو عن أي نتوءات عظمية.

وأشار الى انه يمكن استخدامه لعدة مستويات من الفقرات القطنية قد تصل الى 3 مستويات من خلال شق جراحي واحد ولا يتجاوز 1.8 سم مضيفاً الى أن هذا النوع من العمليات ذو الشق الجراحي المحدود تقلل من احتياج المريض للأدوية المسكنة ما بعد العملية وبالتالي مكوث المريض في المستشفى يكون أقل مع سرعه التعافي بإذن الله.