أمانة المدينة المنورة تباشر خطتها لخدمة الحجيج

المدينة المنورة ــ خالد باحكم

تباشر أمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية والضواحي وبلديات المحافظات والمراكز تنفيذ خططها الميدانية والرقابية والوقائية لموسم حج هذا العام 1440هـ، بمتابعة أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبد الله بن عبد العزيز التويجري، وذلك لتقديم أفضل الخدمات البلدية وتأمين صحة وسلامة الغذاء المقدم لحجاج بيت الله الحرام وللمعتمرين، وزوار مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتوفير كل سبل الراحة لهم.

وأوضح التويجري أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، تسخر كافة إمكاناتها واهتمامها وعنايتها لخدمة الحرمين الشريفين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في كافة المجالات، وتوفير الأمن والراحة لهم إيماناً منها بواجبها والأمانة الملقاة على عاتقها لتسهيل وتيسير موسم الحج والعمرة، مبيناً أن أمانة المنطقة وبلدياتها نفذت أعمال صيانة الطرق والأرصفة والإنارة بالطرق الرئيسية والشوارع الفرعية، إلى جانب تنفيذ أعمال ومتطلبات السلامة المرورية التي تشمل تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية،

وكذلك تنفيذ أعمال الدهان لتحديد مسارات الطرق والشوارع والمطبات الصناعية ومناطق مرور المشاة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق والمحافظة على كفاءة الطرق والشوارع والتسهيل من انسيابية الحركة المرورية لسالكي الطريق. وأضاف إن الجولات تكثف أيضاً على السوبر ماركت والمطاعم والاستراحات والكافيهات ومراكز خدمة السيارات, إضافةً إلى المساجد ودورات المياه للتأكد من استعدادات تلك المحطات لتقديم الخدمة للمواطنين والحجاج والزائرين على أكمل وجه،

كما تكثف فرق النظافة والإصحاح البيئي من أعمالها في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمساجد التاريخية ومواقع التاريخ الإسلامي المختلفة بالمدينة المنورة والأسواق العامة والأحياء بشكل يومي ومستمر وعبر ورديات صباحية ومسائية على مدار الساعة، وذلك بهدف الوصول إلى أعلى معدلات مستوى النظافة والإصحاح البيئي وتحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة.

ودعا أمين المدينة المنورة المواطنين والمقيمين والزوار للتعاون مع الأمانة وبلديتها والإبلاغ عن أي مخالفة بلدية، وذلك من خلال التواصل مع مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940 )، أو عبر تطبيق ” أمانتي 940 ” المتوفر على متجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم (0548990940) للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.