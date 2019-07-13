المحليات

ضبط 5 أطنان من الحطب والفحم المحلي بالجموم

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو القعدة / 1440 هـ      13 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- ياسر بن يوسف

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات الأمنية شاحنتين على طريق الطائف – جدة تحملان 5 طن من الحطب والفحم المحلي .

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ، أنه تم التحفظ على كميات الحطب المضبوط في مكان مخصص تمهيداً لنقله للجهة المختصة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين، والتي تبدأ من مصادرة الكميات المضبوطة والأدوات المستخدمة، وقد تصل إلى إيقاع الغرامات المالية الباهظة بحق المخالفين.

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صحيفة البلاد

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