نائب أمير مكة يناقش آلية تنسيق العمل التطوعي في موسم الحج

جدة : البلاد
رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المبادرات الشبابية بالمنطقة ، اجتماعاً ، في مقر الإمارة بجدة ، نوقش خلاله آلية تنسيق العمل التطوعي في موسم حج العام الحالي ، بحضور عدد من مسؤولي الجهات .
واستعرض الاجتماع خطط العمل التطوعي المزمع تنفيذها خلال موسم حج هذا العام ، إذ قدّمت وزارة الحج والعمرة خطتها التطوعية التي يتخللها تنفيذ عدة مبادرات من بينها : “كُن عوناً” والهادفة للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن ، ومبادرة “صديق الحاج والمعتمر” وتهدف لتعزيز خدمة الحاج والمعتمر وخلق روح المنافسة في الخدمة التطوعية وحسن الضيافة في نفوس أبناء المملكة ، أيضاً مبادرة “اشتاقت لكم مكة” التي تُعنى بالترحيب بضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج ، كذلك مبادرة ” نحبك يا ضيف الرحمن ” وتركز على تنفيذ برامج مميزة لاستقبال الحجيج .
وبحسب العرض فإن عدد المتطوعين في وزارة الحج والعمرة الذين يقدمون الخدمة لضيوف الرحمن يزيد عددهم عن 3 آلاف متطوع ومتطوعة .
وقدّمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نبذة عن ندوة ” العمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن” التي عُقدت في جدة مؤخراً ، بمشاركة 14 جهة حكومية جرى خلالها مناقشة الدوافع والأسباب لممارسة العمل التطوع خلال موسمي الحج والعمرة وأثر المتطوعين في نقل تجربة التطوع وما تحمله من تحديات ، وتأثير البعد التاريخي في التطوع الموسمي إيماناً منها بالدور التكاملي مع الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن في تحقيق رؤية المملكة 2030 والوصول إلى مليون متطوع ، وكذلك مستهدفات برنامج التحول الوطني لتشجيع العمل التطوعي .
ثمّ استعرض الدفاع المدني خطة التطوع لموسم حج العام الحالي والتي سينفذها 1315 متطوعا ومتطوعة يشاركون في عدة مهام من بينها الإنقاذ والسلامة والإسعاف والإطفاء ، فيما سيتمّ تنفيذ خمس مبادرات هي ” تطوعي عبادة” ، ” وقاية ” التي تركز على جوانب السلامة والوقاية ، كذلك ” صحتك تهمني ” وتُعنى بالرعاية الصحية ، وبرنامج ” روافد ” ويقدم خدمات التثقيف الصحي ، إضافة إلى ” الإشراف الوقائي ” والذي يؤهل المتطوعين للعمل في شبكات الإطفاء بمخيمات الحجيج.