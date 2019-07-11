تمديد «هوية زائر» لليمنيين 6 أشهر.. الأحد

الرياض : واس

تبدأ المديرية العامة للجوازات اعتباراً من يوم الأحد المقبل، في استقبال طلبات تمديد “هوية زائر” الممنوحة لليمنيين المقيمين بالمملكة، وذلك إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للمقيمين اليمنيين لمدة (6) ستة أشهر.

وقالت المديرية العامة للجوازات في بيان لها إن من انتهت صلاحية تأشيرة زيارته بتاريخ 9 / 7 / 1440هـ ويرغب في تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية، يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد) بأجهزة الصراف الآلي قبل نهاية يوم 25 / 11 / 1440هـ، وقيام مستضيفه بطباعة هوية زائر بعد انتهاء فترة السداد بتاريخ 1440/11/25هـ من خلال حسابه بمنصة (أبشر).

ومن انتهت تأشيرة زيارته قبل أو بعد تاريخ 9 / 7 / 1440هـ يبادر بسداد الرسوم المستحقة عبر نظام (سداد)، ومراجعة مواقع الجوازات المخصصة لإنهاء إجراءات هوية زائر للأشقاء اليمنيين في مناطق المملكة كافة، مؤكدة أنها أكملت بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني الاستعدادات اللازمة لإنهاء طلبات المستفيدين.