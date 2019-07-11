الكشف عن موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

البلاد : متابعات

أعلن وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، اليوم الخميس، أن لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة، ستكون نافذة بعد 180 يومًا من إقرارها .

وقال الحمدان في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر صحفي، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان اليوم (الخميس) قال :“نعمل حالياً مع وزارة الصحة لتحديث لائحة الوظائف الصحية، كذاك لائحة الوظائف الدبلوماسية ولائحة الوظائف الهندسية والمزايا المالية”، واعتبر أن سلم رواتب الوظائف التعليمية، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه محطة تاريخية في مسيرة التعليم بالمملكة.

وقال وزير التعليم إن اعتماد اللائحة والموافقة على سلم الرواتب، هو نقطة تحول مهمة ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال ما تضمناه من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل والانضباط في النظام التعليمي، وتعزيز العدالة، والمكافأة بناءً على الأداء المتميز.

وأضاف: «اللائحة هي عنصر من عناصر تطويرية عدة تعمل عليها وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى»، مشيرًا إلى أن ربط التعليم بالتطوير العلمي، يعتبر خطوة مهمة، وأن كافة المعلمين سيتم تسكينهم في رتبة معلم ممارس، لكن يجب عليهم تجديد رخصهم كل فترة زمنية، و«أنه متأكد من أن اللائحة ستكون حافزًا لكل معلم جاد في عمله ومعلمة جادة في عملها؛ لكونها تمثل نقلة نوعية بالتعليم؛ حيث تنقل وظيفة التعليم إلى مهنة تميز بين المجتهد والمثابر ومن هو دون ذلك».

وبحسب الوزير، ستحل اللائحة الجديدة محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة الصادرة في عام 1401هـ؛ لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة عامةً وقطاع التعليم خاصةً، لا سيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتمادًا على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.

ووفقًا للائحة الجديدة، فإن جميع المعلمين والمعلمات في المستويات: الرابع والخامس والسادس، سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس وفقًا لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب إلى راتبه، بحيث لن يكون هناك ضرر عليهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم إلى رتبة المعلم المتقدم، كما سيمنحون فرصًا عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.

وتشمل مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلًا عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني. وتشمل هذه الرتب: رتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير. وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.

للاطلاع على لائحة الوظائف التعليمية (هنا)