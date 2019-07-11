“الصادرات السعودية” توقع اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الوطنية

البلاد : متابعات

وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” ، في مقرها بالرياض اتفاقية شراكة استراتيجية مع إحدى الشركات الوطنية، بحضور الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي.

وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تعزيز وزيادة الصادرات السعودية مما يدخل في مجال أنشطة الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، علماً أن المنتجات المستهدفة للتصدير هي المنتجات ذات المنشأ السعودي، التي يتم إنتاجها من خلال المصانع والمعامل المرخصة في المملكة العربية السعودية، ولديها شهادات تؤهلها للتصدير ووكيل أو موزع.

وستقوم الهيئة كجزء من مهامها ومسؤوليتها في تعزيز وتنمية الصادرات السعودية بالسعي لتقديم الممكنات اللازمة للشركة وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لديها.

وقال أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية: إن الاتفاقية تعزز جهود “الصادرات السعودية” من أجل دعم المصدرين وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية، بما يترجم رؤية المملكة 2030م وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، سعياً لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.