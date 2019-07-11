الأحد القادم.. بدء الإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

البلاد : متابعات

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التابع لوزارة التجارة والاستثمار، أنه تم تحديد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكافة القطاعات.

وأوضح البرنامج في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه سيتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 25 أغسطس 2020.

وأكد أنه سيبدأ يوم الأحد القادم الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة “إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني ” إحدى مبادرات البرنامج.

وأضاف أنه سيتم البدء في متابعة التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً، ابتداءً من 14 يوليو2019 بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية.