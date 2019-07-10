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“مسام” ينتزع 795 لغمًا خلال الأسبوع الأول من يوليو

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو القعدة / 1440 هـ      10 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2019م، من انتزاع 795 لغمًا، منها 5 ألغام مضادة للأفراد و267 لغمًا مضادة للدبابات و 513 ذخيرة غير متفجرة و 10 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 74,910 ألغام زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

صحيفة البلاد

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