النصر يتلقى صدمة من نجم سيلتا فيجو الإسباني

النصر يحاول حسم صفقات من العيار الثقيل في الميركاتو..

قالت مصادر صحفية إن نجم المنتخب المغربي ونادي سيلتا فيجو الإسباني، سفيال بوفال، رفض عرضًا من النصر لضمه في الميركاتو.

بحسب ما نشرته يومية “المنتخب” المغربية، فإن جناح سيلتا فيجو يخطط للبقاء في أوروبا والتنقل بين الدوريات الكبرى.

وأشارت اليومية إلى أن بوفال (25 عامًا) رفض عرض النصر، وسيعود إلى ناديه ساوثهامبتون الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

ونشط بوفال الموسم الماضي بصفوف سيلتا فيجو مُعارًا من ساوثهامبتون، ومن المفترض أن تتم إعارته مرة أخرى إلى مارسيليا الفرنسي.

وقالت الصحيفة المغربية إن مارسيليا أنهى الاتفاق بشأن انتقال بوفال، بعد عدة جلسات بين ممثلي اللاعب والمدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا.

بوفال شارك رفقة سيلتا فيجو خلال 35 مباراة الموسم الماضي، وتمكن من التهديف في 4 مناسبات فضلَا عن صناعته لثلاثة أهداف.

جدير بالذكر أن النصر يضم بين صفوفه لاعبين إثنين من المغرب، وهما هدّاف الدوري عبد الرزاق حمد الله والجناح نورالدين أمرابط.