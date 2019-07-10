البنوك السعودية تحذر من الرسائل الإلكترونية الاحتيالية

جدة : البلاد

حذرت البنوك السعودية من التجاوب مع الرسائل الإلكترونية الاحتيالية.

وقالت البنوك السعودية في بيان صادر، اليوم الأربعاء، إن الرسائل الاحتيالية أخذت في الظهور بالفترة الأخيرة من جهات مجهولة عبر البريد الإلكتروني.

وأوضحت البنوك السعودية، أن الرسائل الاحتيالية تحمل شعارات البنوك المحلية، وتتضمن دعوة إلى تنشيط حسابات العملاء المصرفية عبر زيارة لروابط إلكترونية احتيالية مدونة بها، تحت ذريعة صيانة النظام وتحديثه.

كما حذرت البنوك السعودية، من الرسائل الاحتيالية الصادرة عن جهات رسمية، والتي تنتحل أسماء لشخصيات عامة، وتطلب من خلالها أموال أو تبرعات مادية.