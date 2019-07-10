أسطورة برشلونة يحرم الهلال من “صفقة تاريخية”

رفض مدرب فريق السد القطري، تشافي هيرنانديز، التفريط في خدمات لاعبه الجزائري بغداد بونجاح، والذي ربطته التقارير بالانتقال إلى الهلال.

وتولى أسطورة برشلونة تدريب السد قبل أسابيع خلفًا للبرتغالي جيسدالدو فيريرا، والذي أنهى ارتباطه بالفريق الأبيض بعد عديد التتويجات.

وقالت صحيفة “الخبر” الجزائرية في تقرير مقتضب، إن إدارة السد والمدرب تشافي هيرنانديز رفضا بشكل قاطع رحيل بونجاح بالميركاتو الحالي.

كما ذكرت الصحيفة أن تشافي يخطط للتعاقد مع نجم المنتخب الجزائري ونادي الترجي التونسي، يوسف البلايلي، والمتألق حاليًا بكأس أمم إفريقيا.

إذ ارتأى فيه الشريك المناسب لبونجاح في خط هجوم الفريق، بعدما قدما سويًا عروضًا قوية في البطولة الإفريقية.

وسجل بونجاح (27 عامًا) هدفًا وصنع مثله، بينما دوّن البلايلي على هدفين، حيث أوصلا الجزائر إلى ربع نهائي المسابقة في مواجهة كوت ديفوار.

جدير بالذكر أن التقارير الجزائرية، أكدت أن إدارة الهلال تسعى إلى استقطاب النجمين الكبيرين للخضر خلال سوق الانتقالات الحالي.

وعلى خُطى النصر الذي جمع بين الثنائي المغربي، عبدالرزاق حمد الله ونورالدين أمرابط، فإن الهلال يخطط للثنائية الجزائرية.