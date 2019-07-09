الهلال يحسم التعاقد مع نجم بورتو البرتغالي

يقترب نادي الهلال من حسم التعاقد مع متوسط ميدان فريق بورتو البرتغالي، سيرجيو أوليفيرا، خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

ولاقى الهلال منافسة شرسة من قبل نادي باوك اليوناني، والطامح بدوره في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

وبحسب ما أوردته صحيفة “سبورت” اليونانية، فإن باوك رفع يده عن الصفقة، بعدما غالى بورتو في طلباته المادية.

ونشط أوليفيرا النصف الثاني من الموسم المنصرم في نادي باوك بنظام الإعارة، حيث قدم مردودًا طيبًا وهو ما جعل النادي يفكر في التعاقد معه بشكل دائم.

وجاء اهتمام الهلال بأوليفيرا بتوصية من المدرب الكرواتي رازفان لوشيسكو، والذي أشرف على تدريب اللاعب في باوك الموسم الماضي.

التقارير تؤكد نية بورتو في بيع اللاعب، شريطة تحصيل مبلغًا ماليًا ضخمًا وهو ما يستطيع الهلال إيفاءه.

يمتد عقد سيرجيو أوليفيرا مع بورتو حتى إنقضاء صيف 2020، وتقدر قيمته التسويقية بمبلغ 9 ملايين يورو.

نجم الهلال المنتظر لعب بقميص المنتخب البرتغالي في 3 مناسبات، ومثّل بورتو في جميع الفئات السنية وصولًا للفريق الأول.

شارك أوليفيرا في 32 مباراة الموسم المنصرم، وتمكن من إيجاد طريق الشباك في خمس مناسبات، فضلًا عن تقديمه 3 تمريرات حاسمة.