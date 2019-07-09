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القتل تعزيرًا بمهرب حبوب الإمفيتامين بالجوف

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو القعدة / 1440 هـ       9 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

سكاكا : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف .

وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أنه تم القبض على المدعو / فهيد بن جربوع بن نخيلان الرويلي “سعودي الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الامفيتامين المحظورة

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه .

صحيفة البلاد

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