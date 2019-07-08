“إكسبو عسير” يطرح 13 ألف قطعة أرض مجانية

أبها- البلاد

بدأت وزارة الاسكان في توقيع عقود استلام المستفيدين من الأراضي المجانية في مخطط الأشغال ”عتود” بمحافظة خميس مشيط، وذلك ضمن فعاليات معرض سكني إكسبو عسير المقام حالياً في مركز الملك فهد الثقافي “المفتاحة” بأبها، ويستمر حتى اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة أن عمليات تسليم الأراضي المجانية ستتواصل حتى اكتمال تسليم جميع قطع الأراضي في المخطط البالغ عددها 711 أرضاً مجانية يتم توزيعها على المستفيدين، ويعد من المخططات المتميزة في منطقة عسير.

وبيّنت الوزارة أنه يمكن للمواطنين المسجلين في قوائمها والراغبين في خيار الأراضي المجانية زيارة معرض سكني إكسبو عسير والاطلاع على أكثر من 15 مخططاً سكنياً في مدن ومحافظات منطقة عسير يتضمن أكثر من 13300 قطعة أرض بمساحة تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة.