“الغذاء والدواء” توقع مذكرة تعاون مع التجمع الصحي الأول بالرياض

الرياض – البلاد

وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تعاون مع التجمع الصحي الأول بالرياض، بهدف تعزيز الجهود وتبادل الخبرات للتكامل بين الجانبين من أجل ضمان سلامة كفاءة وجودة الأجهزة والمنتجات الطبية والأدوية.

ومثّل ” الغذاء والدواء” في توقيع مذكرة التعاون، الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل “التجمع الصحي” الدكتور صالح بن عبدالله التميمي.

وتهدف مذكرة التعاون إلى التأكد من سلامة وأداء الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها المستخدمة في المملكة من خلال الإبلاغ المتبادل عن العيوب والأعطال المكتشفة لإيجاد السبب الجذري لذلك، والسعي لمنع تكرار العيوب والأعطال في الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها أو التقليل من الآثار الجانبية إلى أدنى قدر ممكن.

كما تهدف إلى التأكد من جودة وسلامة ومأمونية وفعالية الأدوية المتداولة في المملكة من خلال إنشاء مكتب للتيقظ الدوائي لاكتشاف الأعراض الجانبية للأدوية مبكراً ومنع حدوث الأضرار الناتجة عن استعمال الأدوية.

وستعمل الهيئة بحسب مذكرة التعاون، على تدريب مسؤول التيقظ الذي يعينه “التجمع” في مجال التيقظ والسلامة الدوائية،

كذلك تدريب ضابط الاتصال على نظام التنبيهات الخاصة بالأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها ومراقبة الأسواق بعد ذلك.

كما ستوفر “ الغذاء والدواء ” المعلومات الخاصة بسلامة وأداء وجودة الأجهزة والمنتجات وملحقاتها، وسلامة ومأمونية الأدوية، وتوضيح الإجراءات مع توفير نماذج للإبلاغ عن العيوب والأعطال في الأجهزة الطبية ومنتجاتها وملحقاتها والأعراض الجانبية.

الدكتور صالح بن عبدالله التميمي و الدكتور هشام بن سعد الجضعي اثناء توقيع مذكرة التفاهم navigate_before navigate_next

وتنص مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين على إنشاء مكتب لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها، مع تعيين ضابط اتصال يكون مسؤولاً عن أعمال المكتب.

وسيستجيب “التجمع الصحي الأول”، وفق ما نصت عليه مذكرة التعاون، لما يرد في نشرة التقرير الأسبوعي من الهيئة لإشعارات أو إنذارات السلامة والاستدعاءات المحلية والدولية ورسائل السلامة من المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، وتعميمه على الإدارات المعنية داخل التجمع، مع التأكد من خلو التجمع من أي أجهزة أو منتجات طبية وملحقاتها واردة في التقرير الأسبوعي.

وتشمل المذكرة توعية منسوبي التجمع المتعاملين دورياً مع الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها بضرورة الإبلاغ عن أية حوادث أو مشاكل أو عيوب، وتوعية المرضى حول أهمية اتباع نشرة السلامة وضرورة الإبلاغ

بالإضافة إلى عقد محاضرات علمية دورية بالتنسيق مع الهيئة عن أهمية التيقظ الدوائي ، كما تتضمن رصد وإرسال تقارير الأعراض الجانبية إلى هيئة الغذاء والدواء، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية أو توصيات الشركة الصانعة حال وجود جهاز أو منتج طبي متأثر بأي من إشعارات أو إنذارات السلامة أو الاستدعاءات.

الجدير ذكره أن التجمع الصحي الأول بالرياض يشرف على (مدينة الملك سعود الطبية، مستشفى الملك سلمان، مستشفى الإيمان، مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، مستشفى النقاهة، ومجموعة من مراكز الرعاية الصحية الأولية بمدينة الرياض).