كمارا يشعل الأجواء في الميركاتو بين النصر والهلال

بعد موسم قوي للغاية في الدوري السعودي للمحترفين، أسفر عن حصد النصر للقب في الأمتار الأخيرة من براثن الهلال.

جاء الميركاتو الصيفي مشتعلًا أيضًا بين الفريقين اللذان يخططان للمنافسة على اللقب الموسم القادم، والذي يتوقع له منافسة حامية الوطيس.

آخر التقارير الصحفية أشارت إلى وجود حرب باردة بين إدارتي النصر والهلال من أجل التوقيع مع مهاجم القادسية، هارون كمارا.

اللاعب السعودي الجنسية الغيني الأصل، والبالغ من العمر 12 عامًا، بات على لائحة اهتمامات الاتحاد أيضًا، ليكون الصراع ثلاثيًا.

من جهته قال رئيس نادي القادسية إنه سيحدد مستقبل اللاعب في الأيام القادمة بعد دراسة العروض كافة، وألمح إلى أن الهلال قد يكون النادي الأقرب لنيل خدماته.

النصر كان الوجهة الأقرب للاعب قبل أشهر، إذ اتفق مسبقًا معه، لكن دخول الهلال والاتحاد في الصفقة جعل الأمور مشتعلة.

ومن المنتظر أن تمتلىء خزائن القادسية بمبلغ لا يقل عن 22 مليون ريال، حيث سيزيد التنافس من القيمة المادية للصفقة.

ويعد الاتحاد النادي الأكثر احتياجيا للاعب، خاصة بعد إيقاف فهد المولد والأداء الباهت من مهاجمي الفريق.

فيما يمتلك النصر عبدالرزاق حمدالله هداف الدوري (34 هدفًا)، أما الهلال فيضم ترسانة هجومية قوية يتقدمهم جوميز وجيوفينكو والعائد من الإعارة عمر الخربين.