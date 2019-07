راشد الماجد يبحر بجمهور جدة إلى شاطئ النغم الأصيل

جدة – خالد بن مرضاح

في ليلة جديدة من ليالي «موسم جدة»، أبدع الفنان راشد الماجد، وقدَّم لجمهور الحاضرين أجمل أغانيه، مساء أمس الأول، وذلك في الحفل الذي نظَّمته شركة روتانا بالصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بجدة.

وأطرب الفنان راشد جمهوره في الحفل الضخم عبر مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه، والتي تفاعل معها الجمهور، ونالت استحسان الجماهير التي تفاعلت معها بحرارة.

وتحمست جماهير راشد وتعالت صيحات الإعجاب مع كل وصلة غنائية، يقدمها الفنان المحبوب الذي صدح بالعديد من الأغاني، التي يعشقها جمهوره، والتي من بينها (أنا الأبيض، وحشتني سواليفك، كذاب، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، الحل الصعب، استغنيت أنا عنك، ويلاه، حلال فيه الجرح، أنت غير الناس، طحت من عيني، أبشر، لربما، تنحط على الجرح، تفنن، المسافر، أغلى حبيبة، أنت غير الناس عندي).

وردد جمهور راشد الماجد معه أغنية” عاش سلمان يا بلادي” حيث امتلأت أجواء القاعة بالحماس والوطنية.

وتفاعل الجمهور مع أغنية All of us M B S من كلمات عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتقول كلمات الأغنية:

All of us M B S

لك الغلا والسمع والطاعة..

تأمر فداك أرواحنا تأمر

مايغرق اللي بشتك شراعه..

والدار يامحمد بك تفاخر

All of us M B S

رؤيتك للتطوير وابداعه..

يجد معها الشعب ويثابر

تنويع مصدر دخل وصناعه..

ومرأة تعيش بعصرها الزاهر

All of us M B S

لو بالوطن عدوان طماعه..

حزمك لهم ولخشمهم كاسر

اللي يكيل نرد له صاعه..

وكل الفتن نقطع لها الدابر

All of us M B S

ياسيدي لا دقت الساعه..

حنا معك ماضين للآخر

محمد قلوب الناس مرباعه..

حفيد أبو الظفرات والظافر.

All of us M B S

وقدَّم الماجد في بداية حفله أغاني (وحشتني سواليفك، كذاب، خذ راحتك)، حيث أبدع في ربط الماضي العريق بالحاضر المزدهر، وأمتع جمهور الحاضرين، الذين تفاعلوا مع أغانيه، على أرض المسرح.

يذكر أن راشد الماجد طرح ما يقارب 40 ألبومًا غنائيًا، و36 أغنية فيديو كليب، و12 شارة لمسلسلات، منذ بداية مسيرته الفنية.