تعاون بين «ثقف» وعالم الموسيقى

الدمام -حمود الزهراني

وقع مدير معهد الثقافة والفنون (ثقف) الدكتور يحيى القبيسي ‬إتفاقية تعاون مشترك بين معهد ثقف ومركز عالم الموسيقى في الكويت ممثلاً بالدكتورة ريما شعار‬ رئيسة مجلس الإدارة، وذلك بمقر المعهد بجمعية الثقافة والفنون في الدمام،

وبحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام يوسف الحربي ومدير فرع المعهد راشد الورثان، وتهدف الاتفاقية إلى نشر ثقافة الموسيقى والنهوض بها في المنطقة العربية، وإثراء الوسط الفني الخليجي بكوادر موسيقية مؤهلة عبر برامج ودورات أكاديمية وخاصة تقدم عبر معاهد ثقف في السعودية لخدمة المجتمع من خلال الثقافة والفنون والموسيقى بشكل خاص.

ويعتبر معهد الثقافة والفنون (ثقف) أول معهد مرخص لتأهيل المهتمين بعالم الموسيقى، في ظل مؤشرات للاستثمار في مجال الفنون، وسعيا للتميز والارتقاء بها.