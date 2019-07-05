السودان.. الاتفاق على مجلس سيادي لـ 3 سنوات..وحكومة كفاءات

الخرطوم : متابعات

أعلن المبعوث الإفريقي في السودان، فجر الجمعة، عن اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على مجلس سيادي انتقالي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل.

وقال المبعوث إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، اتفقا على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع.

وقال عمر الدقير القيادي بقوى الحرية والتغيير إن أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.

من جهته، عبر نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو حميدتي عن شكر المجلس لجميع من ساعد في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.