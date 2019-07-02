معرض مهرجان البصر يكرس مسيرة الحراك التنموي

بريدة ــ البلاد

استهوى المعرض الوطني بمهرجان البصر عددًا كبيرًا من زوار غرب مدينة بريدة, المقامة فعالياته بمتنزه الامير فيصل بن مشعل, وخصوصًا صور مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، في خدمة الوطن، وإنجازاتهما – أيدهما الله – التي شملت المجالات التنموية والاجتماعية والإنسانية والسياسية والدينية.

وكرّس المعرض حركة النهضة والتنمية في منطقة القصيم ، مستعرضًا صورًا لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه ، وأخرى عن جهود رجال الأمن، وشهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الدين والوطن.



وأكد المشرف على المعرض فهد بن سعود العنزي أن المعرض يستعرض جمة من الصور لرجالات الوطن الغالي الذين يبذلون الغالي والنفيس لازدهار هذه البلاد في شتى المجالات، لافتاً الانتباه إلى أن المعرض يسعى لتوثيق مسيرة التطور والنهضة التي تعيشها البلاد في شتى المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -.

يذكر أن المعرض يجد إقبالاً ملموساً من قبل الزوار، كما يحظى بإشادات كافة الزوار الذين يعبرون عن حبهم للوطن ورجالاته من خلال لوحة في أحد زوايا المعرض.