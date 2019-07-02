لاعبو الاتحاد يجرون فحوصات طبية تحضيرا للموسم الجديد

جدة- البلاد

أجرى لاعبو الاتحاد، الفحوصات الطبية استعدادا الفترة التحضيرية لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2019-2020.

وأوضح الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن المجموعة الأولى من لاعبي الفريق أجروا فحوصا داخل عيادة الشريك الطبي للنادي.

ويسعى الاتحاد بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا، للاستعداد بالشكل الأمثل لانطلاق الموسم الجديد، وتعويض الظهور الباهت بمختلف البطولات في الموسم المنصرم.

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وكان على أعتاب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وخسر الفريق نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الهزيمة القاتلة التي تعرض لها أمام التعاون في المباراة الختامية بهدف لهدفين.