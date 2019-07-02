توتنهام يتعاقد مع «جاك كلارك»

البلاد : وكالات

أعلن نادي توتنهام المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع جاك كلارك من ليدز يونايتد المنافس بدوري الدرجة الأولى.

وأوضح توتنهام أن كلارك سيعود على الفور إلى صفوف ليدز يونايتد على سبيل الإعارة.

وتعاقد توتنهام مع كلارك (18 عاما) بعقد يستمر حتى 2023، لكن اللاعب سيستمر ضمن صفوف فريقه الحالي على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

وسجل كلارك هدفين خلال 25 مباراة خاضها بقميص ليدز يونايتد في الموسم الماضي.

وقال كلارك في تصريحات لموقع نادي توتنهام على الإنترنت “سعيد بالانضمام إلى توتنهام، وخلال الفترة المقبلة سأبذل كل ما بوسعي من أجل مساعدة ليدز يونايتد في الصعود (للدوري الممتاز).”