الشباب يحسم 3 صفقات نارية ويقوم بثورة في الميركاتو

الشباب يجتهد في سوق الانتقالات بشكل مُكثّف..

يوم حافل لفريق الشباب في الميركاتو الصيفي الحالي، مُفعمًا بالنشاط والحيوية داخل أورقة النادي برئاسة الاستاذ خالد البلطان.

وأبرم الشباب 3 صفقات رائعة بدأها بتجديد عقد لاعبه الشاب ناصر العمران (21 عامًا) لتمتد العلاقة بين الطرفين إلى صيف 2023.

وجاءت الخطوة من إدارة الشباب بتجديد عقد العمران، لما أظهره لاعب الوسط الواعد من مستويات ملفتة الموسم الماضي.

كما أعلن النادي عن التعاقد مع حارس المرمى، مروان الحيدري، قادمًا من صفوف الهلال بعقد يمتد حتى صيف 2023.

وانتهى تعاقد الحيدري (23 عامًا) مع الهلال رسميًا قبل أيام، إذ إنقضى عقد الحارس ولم يتم التوصل إلى اتفاق للتجديد.

فيما كانت الصفقة الأكثر إشغالًا في الشأن الرياضي السعودي هي التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي الأرجنتيني، كريستيان جوانكا.

وقضى جوانكا (26 عامًا) الموسم الماضي مُعارًا من فريق كولون الأرجنتيني إلى الاتفاق، وتألق بشكل لافت إذ أحرز 14 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.