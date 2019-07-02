الجيش اليمني يحبط هجومًا للميليشيا شمالي محافظة الضالع

الضالع : متابعات

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال موقع //سبتمبر نت// الناطق باسم الجيش اليمني إن قوات الجيش الوطني اليمني كسرت هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة حبيل الظبة ولكمة الدوكي، بجبهة حجر مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتدمير آليات وعربات قتالية تابعة لها.

وأضاف الموقع أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتكبد خسائر مستمرة، كبيرة بالأرواح والعتاد في جبهات القتال بمحافظة الضالع جنوب اليمن.