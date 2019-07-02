“إيجار” يعالج 800 بلاغ لمخالفات

الرياض- البلاد

كشف برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان عن معالجته لأكثر من 800 بلاغ مباشر لضبط المخالفين في منشآت الوساطة العقارية حول المملكة، إضافة إلى تنفيذه لأكثر من 10 آلاف جولة تفتيشية في النصف الأول من العام الجاري قامت بها فرق الإشراف والرقابة، وتنوعت بين الزيارات التفتيشية التوعوية وبين الاستجابة للبلاغات المقدمة على المنشآت.

وأوضح “إيجار” أن الهدف من خلال هذه الجولات الميدانية تحسين القطاع العقاري وحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة، وتوفير بيئة تنافسية عادلة، وضبط المنشآت المخالفة للائحة تنظيم المكاتب العقارية، سعياً لرفع وعي المواطنين والوسطاء العقاريين بشأن التعاملات العقارية.

وأفاد البرنامج أن المخالفات المرصودة تركزت في معظمها على تجاوز عمولة السعي وتسجيل عقود خارج شبكة إيجار، كما تتضمن المخالفات الحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، أو مزاولة النشاط بدون وجود سجل تجاري يتضمن بيانات المنشأة ومعلوماتها، أو التصرف في الأموال المحصلّة في غير الأغراض المخصصة لها.

وبين أن من ضمن المخالفات التي تم رصدها تجاوز عمولة السعي 2.5% من قيمة الإيجار السنوي، أو عدم المحافظة على سرية معلومات المستهلكين، لافتاً إلى أن العقوبات تأتي بعد ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة للائحة تنظيم المكاتب العقارية، التي تنص على عقوبات تتراوح ما بين غرامات مالية أو إغلاق للمنشأة العقارية أو إلغاء للترخيص بشكل نهائي.