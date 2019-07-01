السعودية تدشن أولى رحلاتها إلى مطار خليج نيوم

جدة ــ البلاد

دشنت الخطوط الجوية العربية السعودية، أمس الأحد ، أولى رحلاتها إلى مطار خليج نيوم الواقع بمنطقة شرما، الذي افتتح الأسبوع الماضي، بحضور مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر؛ والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.



ويعد مطار نيوم واحداً من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأميزها جغرافياً نظراً لوقوعه على حدود 3 دول، هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية. وهدف المطار إلى أن يكون داعماً لمشروع نيوم كوجهة سفر رئيسة في المملكة، حيث يُصنف مطاراً تجارياً، وتتكون مساحته الإجمالية من 3643 متراً مربعاً، فيما يبلغ طول المدرج 3757 متراً، ويتكون من 6 مواقف للطائرات، و4 كاونترات للجوازات، بينما تتكون الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارة من 100 موقف.

وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن أحمد البسام؛ أن إنشاء مطار خليج نيوم يأتي تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وتماشياً مع رؤية الهيئة العامة للطيران المدني في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة، كما يسهم في دعم مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني عبر إيجاد منصة لوجستية عصرية وعالمية للمنظمات والأفراد حول العالم للاستيراد والتصدير؛ نظراً لموقعه المميز جغرافياً حيث يستطيع 70 % من سكان العالم الوصول -جواً- إلى المنطقة خلال 8 ساعات كحد أقصى.



ومن جانبه أوضح مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر أن تدشين الرحلات المنتظمة إلى نيوم يُعد يوم تاريخي بما يمثله من أهمية وتأكيد على انطلاق مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ وجهة المستقبل “نيوم” أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى ضمن مبادرات رؤية المملكة، وقال :”الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني للمملكة تفخر بتسخير امكاناتها لخدمة ودعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر، وتواكب المبادرات الملهمة والمشاريع الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر “يسجل مشروع نيوم مجددا إنجازا جديدا ومهما يُقرّب الحلم إلى الحقيقة يتجسد في تمكين الوصول المباشر إلى نيوم، ونحن فخورون بشراكتنا مع الخطوط السعودية التي تساهم معنا في تحقيق هذا الحلم”.