EA تتمكن من سد ثغرة أمنية هددت حسابات ملايين المستخدمين

القاهرة – البلاد

أعلنت شركة الألعاب الأمريكية الكترونيك آرتس والمعرفة اختصاراً (EA) تمكن الطاقم التقنى التابع للشركة من سد ثغرة أمنية في منصتها للعب المباشر كانت تهدد حسابات ملايين المستخدمين، حيث كانت الثغرة تتيح للمخترقين الوصول لحسابات اللاعبين والاستيلاء عليها وانتحال هوياتهم.

وجاء تحديث EA لمنصتها والسيطرة على الثغرة بناءً على بلاغات من شركتي الأمن السيبراني Check Point Research وCyberInt، حيث كانت الثغرة تستغل نطاقات فرعية قديمة في منصة ألعاب EA وكذلك طريقة تسجيل دخول المستخدمين لحساباتهم وسبل الأمان المعتمدة في التأكد من كلمات المرور.

وكادت أن تكون تلك الثغرة مدمرة للشركة في حال حدث وتم اختراق الحسابات عبرها، كون EA تعد ثاني أكبر شركة للألعاب عالمياً وتملك ملايين من المستخدمين وعدد كبير من الحسابات كادت تتعرض للسرقة والاستغلال بطريقة ستحدث فوضى عارمة في الشركة وتعرضها لخسائر ضخمة.

وعقب مختص من شركة الأمن الالكتروني المكتشفة للثغرة بقوله أن الثغرات ونقاط الضعف التي يتم التوصل إليها تعد بمثابة تذكير لأصحاب المنصات السحابية بأنها عرضة للاختراق ، مضيفاً أن هذه المنصات تتعرض على الدوام للقرصنة وبشكل متزايد لكونها تحوي كم كبير من المعلومات والبيانات الحساسة عن مستخدميها.