“الثقافة” تحدد موعد انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب

البلاد : متابعات

حدد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، موعد الدورة المقبلة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، في الفترة من الـ2 إلى الـ11 من أبريل للعام القادم، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأعلنت وزارة الثقافة أنها ستتولى للمرة الأولى، مهمة تنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب وإدارته بالكامل ضمن حزمة ملفات ثقافية تحملها “الثقافة” بعد فصلها من وزارة الإعلام، بموجب الأمر الملكي رقم أ\217 في الثاني من يونيو من العام الماضي.

وبدأت وزارة الثقافة في الاستعدادات للمعرض السنوي منذ وقت مبكر، وتحديدًا منذ أبريل الماضي؛ إذ عيّن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود الدكتور عبدالرحمن العاصم مديرًا للمعرض.

وأوضح الناطق باسم وزارة الثقافة عبدالكريم الحميد، أن الدورة القادمة ستحظى باهتمام سمو وزير الثقافة ومتابعته الدقيقة لسير العمل؛ بما يضمن تقديم معرض يليق بما تشهده المملكة من قفزات في كل الأصعدة، ومكانتها وعمقها الحضاري والثقافي، وبما يمثله الكتاب من قيمة معرفية وثقافية أصيلة في تاريخ الثقافة السعودية والعربية؛ مؤكدًا سعي الوزارة لتقديم معرض مختلف يحمل في طياته فعاليات وبرامج ستثري الساحة الثقافية.

ويحظى معرض الرياض الدولي للكتاب برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين؛ حيث نجح في تسجيل حضور لافت في خارطة معارض الكتب في العالم العربي؛ إذ أضحى أكثر المعارض العربية مبيعًا. كما يقصده سنويًّا ما يزيد على 500 ألف زائر، ويشارك فيه أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية.

وتهدف وزارة الثقافة من خلال تنظيمها للمعرض، إلى خلق بيئة محفزة على القراءة وصناعة الكتاب، كما ستساهم في تعزيز مكانة العاصمة الرياض باعتبارها وجهة ثقافية رائدة في صناعة الكتاب.