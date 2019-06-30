التانغو يهزم فنزويلا ويضرب موعدًا نارياً مع السامبا

إعداد – محمود العوضي

نجح المنتخب الأرجنتيني في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أميركا المقامة حالياً بالبرازيل، بعد فوزه في لقاء ربع النهائي على حساب نظيره الفنزويلي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “ماراكانا” الشهير. فقد أشعل اللاعب لاوتارو مارتينيز الأجواء مبكراً بهدف مميز عند الدقيقة الـ10، مستغلاً تسديدة من نجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو، حولها بالكعب لتمر من بين أقدام حارس منتخب فنزويلا، محرزاً هدفه الـ6 أهداف من أصل 8 مباريات لعبها إلى جانب ميسي.

بعد الهدف، تراجع مستوى اللقاء بشكل كبير، في الوقت الذي لم يظهر فيه ميسي، وعجز عن تهديد مرمى المنافس، ولم ينجح في صنع أي هجمة خطرة على الحارس فرانكو أرماني، لتنتهي الحصة الأولى بهدف يتيم. بداية الشوط الثاني شهدت ضغطاً من فنزويلا في مناسبات عديدة، مع تراجع ملحوظ لكتيبة “التانغو”، التي لم تقدم ما كان منتظراً منها، خصوصاً بعد غياب الفعالية الهجومية لرفاق ميسي، استغله المنافس بضغط، افتقد للتوفيق تارة، والدقة تارة أخرى.

ولجأ المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، إلى تغيير غريب، بإخارج مكمن الخطورة لاوتارو مارتينيز، وإدخال أنخيل دي ماريا، لكن رغم التراجع، جاء الحسم من البديل جيوفاني لو سيلسو الذي دون الهدف الثاني عند الدقيقة الـ74، مستغلاً خطأ لحارس المنافس.

حاول بعدها الفنزويليون تذليل الفارق لكنهم فشلوا في ذلك، ليبلغ “راقصو التانغو” الدور نصف النهائي، ويضربوا موعداً ناريًا مع الغريم التقليدي منتخب البرازيل، في نهائي مبكر للبطولة القارية. كما صعدت تشيلي حاملة اللقب إلى قبل النهائي، بعد الفوز 5-4 على كولومبيا بركلات الترجيح عقب التعادل دون أهداف في ملعب كورنثيانز. وستلعب تشيلي في قبل النهائي مع أوروغواي أو بيرو يوم الأربعاء المقبل، بينما تقام المباراة الأخرى بين البرازيل صاحبة الأرض والأرجنتين في قمة مرتقبة.