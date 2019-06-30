“الانتقالي السوداني”: جاهزون لتشكيل حكومة مدنية

الخرطوم ــ وكالات

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حميدتي، جاهزية المجلس لتشكيل حكومة مدنية قوامها كفاءات ومستقلون ترضي كل مكونات الشعب السوداني.

وقال حميدتي خلال مخاطبته حشدا شعبيا جنوبي العاصمة الخرطوم، ان المجلس رغم التفويض الشعبي جاهز لتشكيل الحكومة المدنية.

وعلق نائب العسكري الانتقالي على الدعوات التي أطلقتها قوى الحرية والتغيير للتظاهر اليوم “الأحد” بالتزامن مع ذكرى انقلاب “الجبهة الإسلامية” على الحكومة الديمقراطية، قائلاً إنه “ليس ضد رغبة المواطنين (في التظاهر)، لكنه حذر من وجود من وصفهم بـ”أصحاب أجندات ومندسين ومخربين”.

وأكد حميدتي حرصهم على تجنيب البلاد المشكلات والفتن والأحقاد، معربا عن قلقه من تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وغلاء المعيشة، ومشددا على أنه سيعطي معاش المواطنين السودانيين وتنمية المناطق النائية أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، كما وعد بحسم ملف المضاربين في الأسعار والنقد الأجنبي.

وكان رئيس اللجنة السياسية والمتحدث الرسمي للمجلس شمس الدين كباشي اعلن تسلم المجلس مقترح الوساطة المشتركة الإثيوبية والأفريقية.

وأكد كباشي، في بيان مصور على الصفحة الرسمية للمجلس عبر فيسبوك، أن المقترح الإثيوبي في مجمله صالح للتفاوض حول الوصول لاتفاق نهائي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.