259 وفاة بسبب السيلفي

جدة ــ وكالات

أظهرت دراسة حديثة، أن التقاط الصور الشخصية “سيلفي” التي أحدثت صخبا عالميا في العقد الأخير، قتلت أكثر من خمسة أضعاف عدد الأشخاص الذين التهمتهم أسماك القرش.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن عدد قتلى السيلفي تزايد كل عام بعدما أصبحت الهواتف الذكية أكثر تطورا، وأصبحت “عصا السيلفي” عاملا مساعدا للأشخاص الذين يريدون التقاط صور لأنفسهم، مما يدفعهم إلى تحمل مخاطر أكبر للحصول على اللقطة المثالية.

وبحسب مجلة طب الأسرة والرعاية الأولية في الهند، فإنه في الفترة بين أكتوبر 2011، ونوفمبر 2017، قتل 259 شخصا على الأقل في جميع أنحاء العالم أثناء التقاط سيلفي، وذلك مقارنة بـ50 شخصا فقط قتلوا بسبب هجمات أسماك القرش في نفس الفترة.

وتأتي هذه الإحصائية بعد يوم من تحول شابة أميركية من ولاية كاليفورنيا، إلى وليمة لأسماك القرش، بسبب التقاط صورة عندما كانت تقوم برحلة سياحية مع أسرتها إلى جزر الباهاما،

وقال نائب مفوض شرطة الباهاما الملكية، بول رول: إن الأميركية جوردان ليندسي، البالغة من العمر 21 عاما، تعرضت لهجوم شنته 3 أسماك قرش من فصيلة “القرش النمر” أثناء الغوص في المنطقة.