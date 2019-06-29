وسائل التواصل تنشر الكراهية

بكين ــ وكالات

حذرت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا، المجتمع الدولي من الدور السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، عن إسبينوزا قولها: لدي مشاعر مختلطة إزاء دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية.

وتابعت: تصاعد معاداة السامية، كان دعوة للمجتمع الدولي ككل كي يستيقظ.. هذه المنظمة لا تتسامح إطلاقا مع أي شكل من أشكال العنف أو التمييز على أساس العرق أو المعتقد الديني أو الميل الجنسي.

وأثنت على مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة على نطاق المنظومة لمكافحة خطاب الكراهية، وكذلك تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي يؤدي عملًا رائعًا في وضع استراتيجية لحماية أماكن العبادة.