“والد آيفون” يترك آبل

جدة ــ وكالات

بعد 30 عاما على تأسيسه، ورئاسته قسم تصميم المنتجات في شركة آبل، غادر جوناثان إيف منصبه التنفيذي، ليضع حدا لفترة قضاها في تصميم منتجات رئيسة ومؤثرة، بما فيها “آيفون”.

ويتجه إيف لتأسيس شركة تصميم مستقلة، يستهدف من خلالها أن تكون آبل نفسها أحد العملاء الرئيسيين لشركته الجديدة، والتي ستسمى “لافروم” LoveFrom.

وقال الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك: إنه “بعد العمل سويا وعن قرب مع إيف، أنا سعيد لأن تستمر علاقتنا وأتطلع للعمل معه لفترة طويلة”.

وأضاف: إن “آبل سوف تستمر في الاستفادة من مواهب إيف، وستعمل بشكل مباشر معه على مشاريع حصرية”.

ويعتبر المصمم الإنكليزي جوناثان إيف، أحد أشهر المصممين الصناعيين في العالم، وقد عمل على مجموعة واسعة من منتجات آبل، وساهم في سلسلة من التصاميم المنمقة الجاذبة لاهتمام الجمهور، ومنها آيفون وأجهزة آبل للحاسوب (ماك) واللوحية (آي باد) وساعة آبل (آبل ووتش).