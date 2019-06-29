مايكروسوفت تبتكر «كومبيوتر لوحي» يدعم تشغيل التطبيقات

البلاد – هاشم الهاشم

تعتزم عملاق البرمجيات الأمريكية “مايكروسوفت” إطلاق جهاز كمبيوتر لوحي جديد من سلسلة أجهزة سيرفس يتميز بقياس شاشة مختلف عن المعتاد كما أنه مزود بشاشتين و يدعم تشغيل تطبيقات أندرويد.

وذكر موقع “فوربس” الأمريكى إن الجهاز الجديد مازال فى قيد التطوير منذ عدة أشهر ، واسمه الرمزى Centaurus وسيحمل شاشتين من قياس 9 بوصة بنسبة أبعاد 4:3 ومن المتوقع إطلاقه خلال النصف الأول من العام المقبل.

وكشف الموقع الأمريكى عن بعض مزايا الجهاز الجديد حيث سيعمل بأحدث معالجات إنتل بدقة تصنيع 10 نانومتر والذي يدعم اتصالات الجيلين الرابع والخامس.

أما عن نظام التشغيل فهو نسخة جديدة خاصة من ويندوز تدعى Windows Core OS ستكون أخف من ويندوز الاعتيادي ما يجعله مناسب أكثر للأجهزة اللوحية، كما أنه يدعم الأجهزة ذات الشاشتين، كما سيدعم تشغيل تطبيقات أندرويد.

ومن أجل دعم تشغيل تطبيقات أندرويد فإن هناك جهد كبير تقوم به مايكروسوفت يتمثل فى إنشاء متجر تطبيقات خاص بها وإقناع المطورين بتعديل تطبيقاتهم لتعمل بدون الحاجة لخدمات جوجل بل الاعتماد على خدمات بديلة من مايكروسوفت مثل Play Services.

يذكر أنه من المتوقع أن تعقد مايكروسوفت مؤتمر صحفي في اكتوبر المقبل خاص بأجهزة سيرفس للكشف عن الجهاز أو على الأقل نظام التشغيل.