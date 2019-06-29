فأر منزلي “يقتل” صاحبته

لندن ــ وكالات

لقيت سيدة بريطانية حتفها إثر عضة قاتلة من فأر منزلي، وأفادت صحيفة “ديلي ميل”، بأن ملابسات حادث الوفاة درست في محكمة التحقيق الجنائي، التي كشفت عن تفصيلاته منذ فترة قريبة.

وبحسب الصحيفة تعرضت سيموني ستابلي لعضة في إصبعها، في 3 نوفمبر 2018، من قبل الفأر المنزلي الأليف، الذي كانت تربيه بنفسها.

واتصلت المرأة بالخط الساخن للمؤسسة الوطنية للتأمين الصحي، ونصحوها باستشارة طبيب، لكنها اعتبرت أن الموضوع بسيط، ومن غير الضروري زيارة المستوصف.

وتدهورت صحة البريطانية خلال الأيام الأربعة التالية للعضة، وفقا لأقوال شريك حياتها، الذي أشار إلى أنها بدت مشوشة، وأكدت حينها أنها رأت ابنها على درج المنزل، رغم عدم وجوده في الواقع.

واستدعى الرجل الإسعاف في اليوم التالي، عندما ساءت حالة شريكته، لكن الأطباء لم يستطيعوا إنقاذها وتوفيت في المستشفى بنوبة قلبية.

وقال الطبيب الشرعي في إفادته الرسمية: “إن سبب الوفاة هو الحمى، التي أصابت ستابلي من قرض الفأر لإصبعها على خلفية ضعف المناعة لديها؛ بسبب إصابتها المسبقة بالالتهاب الرئوي وأمراض أخرى”.