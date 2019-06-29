سعودي يطلق أول منصة لدعم رواد الأعمال

جدة- ياسر بن يوسف

أطلق رائد الأعمال السعودي محمد الفاضل أول منصة افتراضية تقنية من نوعها لدعم رواد الأعمال وتبني أصحاب الأفكار الإبداعية.

وافاد الفاضل بأن المنصة تستهدف جذب أكثر من 1000 رائد ورائدة أعمال من مختلف دول العالم خلال عام.

وأضاف المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”عالم ريادي” أن المنصة تستمد استراتيجيتها من رؤية 2030، والتي تؤكد على إيجاد بيئة حاضنة ومواتية لريادة الأعمال، وتشجيع الأعمال المبتكرة للعمل عليها، ونشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار والأفكار الإبداعيّة إلي جانب زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق مزيد من فرص العمل عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المنصة تتماشي مع رؤية المملكة في توظيف تقنية المعلومات والحلول غير التقليدية من خلال الخدمات والمعلومات والتقنية والإبداع بعيدا عن الطرق التقليدية.