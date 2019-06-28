وفاة رياضي سعودي في التدريبات

توفى لاعب الجمباز السعودي مهدي محمد غزيوي، عن عمر يناهز 23 عامًا، أثناء قيامه ببعض التدريبات بصالة نادي الخويلدية بمحافظة القطيف.

وقرر النادي إيقاف جميع أنشطته حتى اشعار آخر، مؤكداً أنه لن ينسى تاريخ اللاعب وما قدمه من عمل وجهد للارتقاء باللعبة بالنادي، ومساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والاقليمي للنادي والمنتخب.

من جانبه قدم الاتحاد السعودي للجمباز التعازي لإدارة نادي الخويلدية في وفاة غزيوي لاعب المنتخب السعودي سابقاً سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.