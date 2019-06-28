الخزري ينقذ تونس من الخسارة أمام مالي

السويس : متابعات

أنقذ وهبي الخزري، المنتخب التونسي من الخسارة أمام منتخب مالي، اليوم (الجمعة) ، بعدما سجل هدف التعادل خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1 – 1 ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وتقدم المنتخب المالي في الدقيقة 60 بهدف سجله ديادي ساماسيكو عندما لعب ركلة ركنية حاول معز حسن حارس مرمى المنتخب التونسي إبعادها لتصطدم بيده وتعانق الشباك، ثم سجل وهبي الخزري هدف التعادل لتونس في الدقيقة 70 من ركلة حرة مباشرة سددها لتصطدم بجسد موسى ماريجا قبل أن تعانق الشباك.

ورفع المنتخب المالي رصيده إلى أربع نقاط ليعزز صدارته للمجموعة الخامسة، فيما رفع المنتخب التونسي رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، بشكل مؤقت. ويلتقي منتخبا أنغولا وموريتانيا يوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة.