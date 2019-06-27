الأولى

“مطار نيوم” الأول في الشرق الأوسط بتقنية 5G

صحيفة البلادaccess_time23 / شوال / 1440 هـ      27 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، أن مطار نيوم ، يعد أول مطار يطبق تقنية “الجيل الخامس” في الشرق الأوسط.

وقالت الوزراة في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”: “بأحدث التقنيات نخطو بثبات نحو المستقبل.. #مطار_نيوم أول مطار بتقنية الجيل الخامس في المنطقة.

وأشارت  إلى أن المطار يتمتع بسرعات عالية للإنترنت، كما أنه مزود بقاعدة لتطبيق التقنيات الحديثة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن افتتاح مطار خليج نيوم، الواقع في منطقة شرما شمال المملكة، موضحة في بيان صحافي، أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية، بدءاً من الأسبوع المقبل.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *