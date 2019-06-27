“مطار نيوم” الأول في الشرق الأوسط بتقنية 5G

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، أن مطار نيوم ، يعد أول مطار يطبق تقنية “الجيل الخامس” في الشرق الأوسط.

وقالت الوزراة في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”: “بأحدث التقنيات نخطو بثبات نحو المستقبل.. #مطار_نيوم أول مطار بتقنية الجيل الخامس في المنطقة.

وأشارت إلى أن المطار يتمتع بسرعات عالية للإنترنت، كما أنه مزود بقاعدة لتطبيق التقنيات الحديثة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن افتتاح مطار خليج نيوم، الواقع في منطقة شرما شمال المملكة، موضحة في بيان صحافي، أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية، بدءاً من الأسبوع المقبل.